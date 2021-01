Giuseppe Conte da Mattarella alle 12? Gasparri attacca: “Ora siamo al cinegiornale di Casalino” (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri doveva svolgersi ieri. Quindi si è svolto stamane. Le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovevano giungere ieri. Dovrebbero invece giungere oggi alle 12, quando Conte dovrebbe recarsi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ignoti i motivi del continuo slittamento (ieri Dagospia parlava – tra le opzioni – della ricerca di Giuseppe Conte di parlamentari pronti a sostenere l’esecutivo) fatto sta che al momento, come riporta il Tempo, “del premier, sulla via del Quirinale, non c’è l’ombra”. Secondo quanto emerso, i motivi del ritardo sarebbero legati alla scelta dell’entourage contiano di far girare al Premier un video di commiato a Palazzo Chigi (detto che potrebbe esserci un Conte ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri doveva svolgersi ieri. Quindi si è svolto stamane. Le dimissioni del presidente del Consigliodovevano giungere ieri. Dovrebbero invece giungere oggi12, quandodovrebbe recarsi dal Presidente della Repubblica Sergio. Ignoti i motivi del continuo slittamento (ieri Dagospia parlava – tra le opzioni – della ricerca didi parlamentari pronti a sostenere l’esecutivo) fatto sta che al momento, come riporta il Tempo, “del premier, sulla via del Quirinale, non c’è l’ombra”. Secondo quanto emerso, i motivi del ritardo sarebbero legati alla scelta dell’entourage contiano di far girare al Premier un video di commiato a Palazzo Chigi (detto che potrebbe esserci un...

