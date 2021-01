Giulio Scarpati si racconta: l’amore per Nora e il ricordo della madre (Di martedì 26 gennaio 2021) ll noto attore Giulio Scarpati si è aperto ed ha raccontato alcune verità della sua vita privata oggi, 26 gennaio 2021, a “Oggi è un altro giorno”. Ospite di Serena Bortone su Rai 1, Giulio Scarpati ha ricordato il rapporto con sua madre, a cui ha dedicato un libro, e ha raccontato alcuni dettagli del suo rapporto con la moglie, la registra teatrale Nora Venturini. >> Fabrizio Moro “accantona” la musica, grande svolta: ecco cosa si mette a fare Giulio Scarpati, l’affetto per la madre Giulio Scarpati, classe 1968, è noto per aver interpretato il ruolo di Lele Martini nella famosa fiction “Un medico in famiglia”. Ma nella carriera di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 26 gennaio 2021) ll noto attoresi è aperto ed hato alcune veritàsua vita privata oggi, 26 gennaio 2021, a “Oggi è un altro giorno”. Ospite di Serena Bortone su Rai 1,ha ricordato il rapporto con sua, a cui ha dedicato un libro, e hato alcuni dettagli del suo rapporto con la moglie, la registra teatraleVenturini. >> Fabrizio Moro “accantona” la musica, grande svolta: ecco cosa si mette a fare, l’affetto per la, classe 1968, è noto per aver interpretato il ruolo di Lele Martini nella famosa fiction “Un medico in famiglia”. Ma nella carriera di ...

gossipblogit : Lunetta Savino: “Giulio Scarpati? Un amico caro, un fratello” - borraccino_ : Becco Giulio Scarpati a #OggièUnAltroGiorno, proprio mentre ho finito di vedere una puntata della sesta stagione di… - iopensocose : Oddio, questa mini-reunion tra Giulio Scarpati, Lunetta Savino e Rosanna Banfi #oggièunaltrogiorno - altrogiornorai1 : RT @LetmeBSarah: Giulio Scarpati con il suo Lele Martini è tra i protagonisti indiscussi della mia infanzia! ?? #oggièunaltrogiorno - altrogiornorai1 : RT @sergiomarcoc: che bello rivedere in tv Giulio Scarpati e quanto vorremmo rivederlo in una nuova serie di Un Medico in Famiglia! #oggiè… -