Giorno della Memoria 2021 | tanti eventi per non dimenticare mai l’Olocausto

Leggi su iodonna

(Di martedì 26 gennaio 2021) «Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo». Nelle parole di Anna Frank è racchiuso tutto il senso del, ricorrenza che si celebra in gran parte del mondo, ogni anno, il 27 gennaio. Leggi anche › Libri da leggere. Le elezioni americane e la giornatain primo piano › Giornata. 10 film (da rivedere) per non, i binari che portavano ad Auschwit. Per nonmai Una giornata per ...