Giornata della memoria, liceo napoletano tiene incontro su odio e razzismo (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il liceo Antonio Genovesi ha voluto rendere omaggio alla Giornata della memoria soffermandosi sull’odio che si genere soprattutto tra i ragazzi sul web. Il tutto è avvenuto tramite un incontro online tenutosi questa mattina alle 10. L’incontro è stato quindi l’occasione per ricordare un giorno importante, cioè quello del 27 gennaio, sul tema “Il linguaggio dell’odio: il peggior nemico è l’indifferenza. Dalla Shoah ai giorni nostri”. All’incontro, voluto dal preside Francesco Fuschillo e moderato dalla professoressa Grazia Vangi docente di Diritto, collegati in video conferenza circa 200 studenti e insegnanti. Tra gli altri obiettivi delle assise ci sono: analisi del pregiudizio che sfocia in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – IlAntonio Genovesi ha voluto rendere omaggio allasoffermandosi sull’che si genere soprattutto tra i ragazzi sul web. Il tutto è avvenuto tramite unonline tenutosi questa mattina alle 10. L’è stato quindi l’occasione per ricordare un giorno importante, cioè quello del 27 gennaio, sul tema “Il linguaggio dell’: il peggior nemico è l’indifferenza. Dalla Shoah ai giorni nostri”. All’, voluto dal preside Francesco Fuschillo e moderato dalla professoressa Grazia Vangi docente di Diritto, collegati in video conferenza circa 200 studenti e insegnanti. Tra gli altri obiettivi delle assise ci sono: analisi del pregiudizio che sfocia in ...

