Giornata della Memoria | il Comune di Napoli promuove una maratona culturale “per non dimenticare”

Il Comune di Napoli celebrerà la Giornata della Memoria con una maratona culturale trasmessa sulla pagina Facebook dell'assessorato alla Cultura. Un appuntamento che vedrà in onda in anteprima nazionale il progetto di video testimonianze teatralizzate sul ghetto di Varsavia dal titolo 'I bambini del ghetto di Varsavia' ideato e diretto da Roberto Giordano. L'opera sarà trasmessa alle ore 19. Il contributo artistico, con letture teatralizzate, ad opera di attori e musicisti professionisti, della durata di circa 20 minuti, vedrà la partecipazione di Suzana Glavaš, professoressa e scrittrice di origine croata, figlia di una sopravvissuta alla Shoah e di Dario Dal Verme, Console presso il Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in ...

