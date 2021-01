Giornata della Memoria, all’Unisannio Moni Ovadia ricorda l’Olocausto (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della Giornata della Memoria, l’Università del Sannio ricorda le vittime dell’Olocausto in un incontro programmato il giorno 3 febbraio alle ore 10, sui canali social dell’ateneo. Interverrà in diretta streaming Moni Ovadia, attore, drammaturgo, scrittore e compositore di famiglia ebraica. Il titolo dell’evento di UniSannio Cultura è “La Memoria. Pensiero, Racconto, Etica, Diritto”. Sono previsti i saluti del rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, del direttore del Dipartimento DEMM di UniSannio Massimo Squillante. Intervengono: Marisa Squillante e Paolo Amodio, Università di Napoli Federico II; Giancarlo Lacerenza, Università di Napoli L’Orientale, presidente del Centro Studi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione, l’Università del Sanniole vittime delin un incontro programmato il giorno 3 febbraio alle ore 10, sui canali social dell’ateneo. Interverrà in diretta streaming, attore, drammaturgo, scrittore e compositore di famiglia ebraica. Il titolo dell’evento di UniSannio Cultura è “La. Pensiero, Racconto, Etica, Diritto”. Sono previsti i saluti del rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, del direttore del Dipartimento DEMM di UniSannio Massimo Squillante. Intervengono: Marisa Squillante e Paolo Amodio, Università di Napoli Federico II; Giancarlo Lacerenza, Università di Napoli L’Orientale, presidente del Centro Studi ...

