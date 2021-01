Giornata della memoria a Napoli: il Prefetto consegna 32 medaglie d’onore (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Mercoledì 27 gennaio, alle ore 10.00, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, consegnerà le medaglie d’onore alla memoria ai familiari di trentadue cittadini della provincia di Napoli, deportati ed internati nei lager nazisti. La speciale benemerenza è prevista dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 per rendere omaggio, nel modo più solenne, a quanti – nel corso della lotta alle barbarie nazifasciste – pagarono un tragico prezzo nei lager o asserviti al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale. Alla cerimonia, che si articolerà in due sessioni nel rispetto delle prescrizioni dettate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Mercoledì 27 gennaio, alle ore 10.00, presso il Palazzo di Governo, ildi, Marco Valentini, consegnerà leallaai familiari di trentadue cittadiniprovincia di, deportati ed internati nei lager nazisti. La speciale benemerenza è prevista dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 per rendere omaggio, nel modo più solenne, a quanti – nel corsolotta alle barbarie nazifasciste – pagarono un tragico prezzo nei lager o asserviti al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale. Alla cerimonia, che si articolerà in due sessioni nel rispetto delle prescrizioni dettate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da ...

CarloCalenda : Bella giornata per Roma: delibera su beni comuni affossata in Assemblea, 500mila euro di multa da garante privacy p… - DPCgov : Il #26gennaio di due anni fa ci lasciava #Zamberletti. Domani celebreremo il padre della #protezionecivile con una… - repubblica : Giornata della memoria, Zaia: “Un centrodestra moderno non può avere dubbi sulla Shoah” - CorriereBN : Giornata della #memoria: il muro del ricordo per le vittime dell’Olocausto #shoah @yadvashem @ebreieisraele - zeldaspina : RT @zaiapresidente: ?? Alla vigilia della Giornata della Memoria, alcune mie riflessioni su la @repubblica di oggi. -