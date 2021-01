Giorgia Meloni asfalta Di Maio: “Chi ama la Nazione non difende la poltrona come te” (Di martedì 26 gennaio 2021) A proposito di chi ha a cuore la Nazione e il futuro degli italiani, Giorgia Meloni dà un lezione niente male a Luigi di Maio. Una lezione di democrazia. Infatti il ministro degli Esteri grillino proprio pochi minuti prima aveva twittato in modo tronfio:” E’ il momento della verità. In queste ore capiremo chi difende e ama la Nazione e chi invece pensa solo al proprio tornaconto”. Giorgia Meloni risponde a di Maio Derubricare come “tornaconto” chi auspica di poter ridare la parola al popolo tramite elezioni è patetico. Lo è ancor più dipingere l’attaccamento alla poltrona fino a fine legislatura come vorrebbe il M5S come “amore” per l’Italia. Per cui ,prontamente, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) A proposito di chi ha a cuore lae il futuro degli italiani,dà un lezione niente male a Luigi di. Una lezione di democrazia. Infatti il ministro degli Esteri grillino proprio pochi minuti prima aveva twittato in modo tronfio:” E’ il momento della verità. In queste ore capiremo chie ama lae chi invece pensa solo al proprio tornaconto”.risponde a diDerubricare“tornaconto” chi auspica di poter ridare la parola al popolo tramite elezioni è patetico. Lo è ancor più dipingere l’attaccamento allafino a fine legislaturavorrebbe il M5S“amore” per l’Italia. Per cui ,prontamente, ...

claudiagen : RT @SecolodItalia1: Giorgia Meloni asfalta Di Maio: “Chi ama la Nazione non difende la poltrona come te” - nicolaebasta : RT @IlReverendo71: Giorgia Meloni: “L'Italia non si merita questo schifo'. Tecnicamente è outing. #crisidigoverno - Soli28Soli : RT @IlReverendo71: Giorgia Meloni: “L'Italia non si merita questo schifo'. Tecnicamente è outing. #crisidigoverno - Debaser731 : RT @LiveSpinoza: Giorgia Meloni riunisce i vertici di Fratelli d'Italia. Con un fischio. [@pirata_21] - SecolodItalia1 : Giorgia Meloni asfalta Di Maio: “Chi ama la Nazione non difende la poltrona come te” -