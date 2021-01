Gioco sporco sui vaccini all’Ue. Pfizer nel mirino di Bruxelles. Il sospetto: dosi destinate all’Europa vendute altrove. E dopo l’esposto dell’Italia ripartono le forniture (Di martedì 26 gennaio 2021) “Pfizer riprenderà la distribuzione, ci darà le dosi, non le fiale, che fino ad oggi sono mancate e così potremo proseguire con la nostra campagna di vaccinazione”. Così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri sui tagli e i ritardi da parte dell’azienda farmaceutica. Una notizia arrivata subito dopo l’esposto da parte dell’Avvocatura dello Stato per fare luce sulla vicenda. “E’ ovvio che la verifica se il problema è legato alla produzione o se è legato al fatto che queste dosi sono state vendute altri paesi, è una verifica che è in corso, ma noi non ci possiamo permettere, né come italiani né come europei, che i contratti non vengano rispettati. C’è in Gioco la vita degli italiani e non ci fermeremo di fronte a nulla”, ha detto la ministra delle infrastrutture e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) “riprenderà la distribuzione, ci darà le, non le fiale, che fino ad oggi sono mancate e così potremo proseguire con la nostra campagna di vaccinazione”. Così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri sui tagli e i ritardi da parte dell’azienda farmaceutica. Una notizia arrivata subitoda parte dell’Avvocatura dello Stato per fare luce sulla vicenda. “E’ ovvio che la verifica se il problema è legato alla produzione o se è legato al fatto che questesono statealtri paesi, è una verifica che è in corso, ma noi non ci possiamo permettere, né come italiani né come europei, che i contratti non vengano rispettati. C’è inla vita degli italiani e non ci fermeremo di fronte a nulla”, ha detto la ministra delle infrastrutture e ...

