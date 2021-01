Giochi, salvi Inno e Tricolore: governo approva Decreto sull'autonomia del Coni (Di martedì 26 gennaio 2021) Sul filo di lana. Come Pietro Mennea nel 1980, a Mosca quando bruciò all'ultimo metro Alan Wells sul traguardo olimpico dei 200 metri. Una metafora sportiva non casuale, nella mattina in cui il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 26 gennaio 2021) Sul filo di lana. Come Pietro Mennea nel 1980, a Mosca quando bruciò all'ultimo metro Alan Wells sul traguardo olimpico dei 200 metri. Una metafora sportiva non casuale, nella mattina in cui il ...

cucinottamarghe : RT @TgLa7: #Giochi, salvi #Inno e #Tricolore: governo approva Decreto sull'autonomia del #Coni. #OlimpiadiTokyo - TgLa7 : #Giochi, salvi #Inno e #Tricolore: governo approva Decreto sull'autonomia del #Coni. #OlimpiadiTokyo - infoitsport : Autonomia del Coni, ok al decreto: salvi inno e bandiera ai Giochi - totofortaetae : qualcuno salvi yoongi non so quanto tempo è stato in quelle due stanze forse un sequestro di persona tutti i giochi… - 361_magazine : #Olimpiadi: l'Italia si salva e con un decreto legge i colori azzurri sono salvi -