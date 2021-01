Gianna Nannini in diretta su Rai 2, l’ira degli agenti: “Noi offesi, gli italiani spengano la tv” (Di martedì 26 gennaio 2021) Poliziotti maiali, ricordate? Si riaccendono le polemiche. Arriva un No forte e chiaro del Sap alla partecipazione di Gianna Nannini alla Cerimonia di Apertura dei Mondiali di Sci Alpino di Cortina 2021 il prossimo 7 febbraio. Con una diretta tv su Rai2 sarà lei a cantare e introdurre i giochi. E questo indigna fortemente gli agenti presi di mira dal famigerato video girato dalla rocker che li raffigurava col muso da maiale. Si sentono umiliati. Mortificati Gli agenti: noi delusi, derisi dalla Nannini Scelta di grande insensibilità. “Partiamo dalla premessa – spiega Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia all’Adnkronos–: per tutti deve essere un orgoglio che i mondiali di Sci si svolgano in Italia. Cosa diversa la decisione di far esibire sul palco la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Poliziotti maiali, ricordate? Si riaccendono le polemiche. Arriva un No forte e chiaro del Sap alla partecipazione dialla Cerimonia di Apertura dei Mondiali di Sci Alpino di Cortina 2021 il prossimo 7 febbraio. Con unatv su Rai2 sarà lei a cantare e introdurre i giochi. E questo indigna fortemente glipresi di mira dal famigerato video girato dalla rocker che li raffigurava col muso da maiale. Si sentono umiliati. Mortificati Gli: noi delusi, derisi dallaScelta di grande insensibilità. “Partiamo dalla premessa – spiega Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia all’Adnkronos–: per tutti deve essere un orgoglio che i mondiali di Sci si svolgano in Italia. Cosa diversa la decisione di far esibire sul palco la ...

