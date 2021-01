Gianluigi Buffon deferito al Tribunale Federale Nazionale per bestemmia (Di martedì 26 gennaio 2021) È notizia di oggi il deferimento di Gianluigi Buffon da parte del Tribunale Federale Nazionale, a seguito di un’espressione contenente una bestemmia, durante il match Parma-Juventus di Serie A dello scorso 19 dicembre. Il portiere dei bianconeri, si sarebbe rivolto a Manolo Portanova utilizzando termini blasfemi, tuttavia non ricevendo sanzioni dal Giudice Sportivo in un primo momento, a seguito al procedimento aperto dalla Procura Federale. “Notizie stampa in ordine ad una bestemmia pronunciata presumibilmente dal calciatore della F.C. Juventus Gianluigi Buffon durante la gara del Campionato di Serie A del 19/12/2020 – si legge sulla nota della FIGC – per avere, nel corso della gara Parma-Juventus del 19/12/2020, ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) È notizia di oggi il deferimento dida parte del, a seguito di un’espressione contenente una, durante il match Parma-Juventus di Serie A dello scorso 19 dicembre. Il portiere dei bianconeri, si sarebbe rivolto a Manolo Portanova utilizzando termini blasfemi, tuttavia non ricevendo sanzioni dal Giudice Sportivo in un primo momento, a seguito al procedimento aperto dalla Procura. “Notizie stampa in ordine ad unapronunciata presumibilmente dal calciatore della F.C. Juventusdurante la gara del Campionato di Serie A del 19/12/2020 – si legge sulla nota della FIGC – per avere, nel corso della gara Parma-Juventus del 19/12/2020, ...

