GF Vip, Zorzi e Orlando lasciano l’8 Febbraio? La decisione presa stanotte dopo la puntata (Di martedì 26 gennaio 2021) Se Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il GF Vip, in molti sono convinti che la quinta edizione del reality avrebbe un immediato calo di ascolti: un’idea piuttosto diffusa in rete, ma che probabilmente potremo vedere messa in pratica nei prossimi giorni, dato che i due stanno pensando sul serio di abbandonare la casa più spiata d’Italia. LEGGI ANCHE — ‘La casa del GF’, la frecciatina velenosa del marito di Stefania Orlando dopo la puntata Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il GF Vip? I due sembrano essersi messi d’accordo sul non proseguire il reality fino alla fine. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip, la finale è il 1° marzo: chi ci arriverà? Partiamo dal principio. ... Leggi su funweek (Di martedì 26 gennaio 2021) Se Tommasoe Stefaniail GF Vip, in molti sono convinti che la quinta edizione del reality avrebbe un immediato calo di ascolti: un’idea piuttosto diffusa in rete, ma che probabilmente potremo vedere messa in pratica nei prossimi giorni, dato che i due stanno pensando sul serio di abbandonare la casa più spiata d’Italia. LEGGI ANCHE — ‘La casa del GF’, la frecciatina velenosa del marito di StefanialaTommasoe Stefaniail GF Vip? I due sembrano essersi messi d’accordo sul non proseguire il reality fino alla fine. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip, la finale è il 1° marzo: chi ci arriverà? Partiamo dal principio. ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - Sara87513460 : @zorzi_gaia No ma Dayane in finale, ne vogliamo parlare ? Già vedo lei fuori dalla porta rossa che stappa la bottig… - tempoweb : Dayane Mello in finale. Colpo di scena al #GfVip e i social esplodono: caos televoto @giadinagrisu #26gennaio… - zazoomblog : GF Vip Alfonso Signorini annuncia la data della finale ma Tommaso Zorzi sbotta: “È uno scherzo?” - #Alfonso… -