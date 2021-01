Gf Vip | Ruta a cena con Alain Delon ma spunta il retroscena | Lei si sedette al mio posto

(Di martedì 26 gennaio 2021) Francesca Galici Nel 1991 Maria Teresavenne invitata adadopo Miss Italia ma una sua collega sial suo: ecco chi era La rivelazione della serata del Gf Vip non è nessun intrigo all'interno della Casa ma riguarda tre protagonisti inattesi, di cui solo una è all'interno del reality del Grande Fratello. Maria Teresaè stata al centro di un capitolo della puntata per il suo presunto flirt con il principe Alberto di Monaco, ormai tantissimi anni fa. Un pettegolezzo che all'epoca riempì le copertine dei giornali e che oggi ha tornato a far parlare, anche se la rivelazione di Maria Teresadi questa sera riguarda un altro sex symbol ambitissimo dalle donne:...

infoitcultura : Maria Teresa Ruta e Alberto di Monaco: tutta la verità - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - CorriereUmbria : Grande Fratello Vip 5, nuovo scontro tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet sulla pittura di gruppo. Le anticip… - infoitcultura : GF Vip, Maria Teresa Ruta si sfoga con Rosalinda: “Ci sono persone che…” - filoXXL : @magicpasi @GrandeFratello La lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: 'Sei psicopatica'. Francesco Oppini su Da… - filoXXL : @GrandeFratello Giù le mani da Dayane! La lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: 'Sei psicopatica'. Francesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Ruta

La giovane rimane visibilmente spiazzata dal gesto del compagno: 'Non me l'aspettavo, non so cosa dire... credo che abbiamo bisogno di tempo' e con voce imbarazzata aggiunge: 'Accetto la chiave ma lui ...La rivelazione della serata del Gf Vip non è nessun intrigo all'interno della Casa ma riguarda tre protagonisti inattesi, di cui solo una è all'interno del reality del Grande Fratello. Maria Teresa Ru ...