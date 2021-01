“GF Vip” Rosalinda Cannavò rivede il fidanzato | finisce in lacrime | in crisi dopo il gesto di lui

Leggi su urbanpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) La 34esima diretta del “Grande Fratello Vip”, quella di lunedì 25 gennaio, ha visto tra i protagonisti senza dubbio,. Tra le tante sorprese organizzate da Signorini e dai suoi autori quella per la splendida attrice siciliana, che ha avuto la possibilitàmesi e mesi di reclusione nella Casa più spiata di Italia di incontrare il. L’incontro però non è andato secondo le sue aspettative. Questo almeno appare chiaro guardando ilpuntata… leggi anche l’articolo —> Alain Delon a cena con la Ruta, collega le ‘soffia’ il posto: intervento in diretta al GF Viple incertezze avute in settimana, prima ela notizia della sorella per cui lui si voleva prendere una pausa dal loro rapporto, Giuliano si è presentato a sorpresa a ...