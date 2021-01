GF Vip, Maria Teresa Ruta in crisi scoppia a piangere: “Sono impotente” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuovo crollo emotivo nella Casa del Grande Fratello Vip. A subirlo è una delle concorrenti rinchiuse da settembre, Maria Teresa Ruta. Già nei giorni scorsi, la Ruta aveva minacciato di lasciare la Casa, così come risuonano ancora tra le mura le sue incredibili urla di poche settimane fa. A portarla alle lacrime, ora, è il pensiero del fratello e del marito fuori dalla Casa. Maria Teresa Ruta di nuovo in lacrime Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha spostato ancora più in là la data della finale di questa lunga, eterna edizione del reality. Alcuni dei concorrenti non l’hanno presa benissimo, specie chi aveva già avuto dubbi sul primo prolungamento, lo scorso dicembre. Tra questi anche Maria Teresa ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuovo crollo emotivo nella Casa del Grande Fratello Vip. A subirlo è una delle concorrenti rinchiuse da settembre,. Già nei giorni scorsi, laaveva minacciato di lasciare la Casa, così come risuonano ancora tra le mura le sue incredibili urla di poche settimane fa. A portarla alle lacrime, ora, è il pensiero del fratello e del marito fuori dalla Casa.di nuovo in lacrime Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha spostato ancora più in là la data della finale di questa lunga, eterna edizione del reality. Alcuni dei concorrenti non l’hanno presa benissimo, specie chi aveva già avuto dubbi sul primo prolungamento, lo scorso dicembre. Tra questi anche...

