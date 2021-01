GF Vip, lacrime per Rosalinda dopo l’incontro con il fidanzato (Di martedì 26 gennaio 2021) L’attrice siciliana ha pianto dopo l’incontro con Giuliano. Il fidanzato è andato a farle una sorpresa al GF Vip, ma lei si è accorta della sua freddezza Ieri sera durante la diretta Rosalinda Cannavò ha avuto modo di rivedere dopo quattro mesi il suo fidanzato Giuliano. I due hanno affrontato un lungo discorso. Alla fine del discorso in cui più volte il ragazzo ha parlato di amore nei confronti della fidanzata, Giuliano le ha consegnato le chiavi del suo appartamento di Milano, dove vive, per dimostrarle il suo amore e la volontà di costruire. Ma Rosalinda, nonostante a parole dicesse di essere felice, si è mostrata distaccata e ha preso le distanze dal dire subito sì alla convivenza, prendendosi del tempo per riflettere. Ma al contempo ha lasciato la porta aperta, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 gennaio 2021) L’attrice siciliana ha piantocon Giuliano. Ilè andato a farle una sorpresa al GF Vip, ma lei si è accorta della sua freddezza Ieri sera durante la direttaCannavò ha avuto modo di rivederequattro mesi il suoGiuliano. I due hanno affrontato un lungo discorso. Alla fine del discorso in cui più volte il ragazzo ha parlato di amore nei confronti della fidanzata, Giuliano le ha consegnato le chiavi del suo appartamento di Milano, dove vive, per dimostrarle il suo amore e la volontà di costruire. Ma, nonostante a parole dicesse di essere felice, si è mostrata distaccata e ha preso le distanze dal dire subito sì alla convivenza, prendendosi del tempo per riflettere. Ma al contempo ha lasciato la porta aperta, ...

