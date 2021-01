GF Vip, incidente durante la diretta. Succede davanti agli occhi sbigottiti di Alfonso Signorini (Di martedì 26 gennaio 2021) Dayane Mello è la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha battuto al televoto l’amica Rosalinda Cannavò, la conduttrice Stefania Orlando e l’influencer milanese Giulia Salemi. “Voglio dedicare questa finale a mia figlia, ad Alfonso, ad Antonella, a Pupo e alla mia amica Rosalinda”, ha detto Dayane dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, che poco dopo ha comunicati si vipponi la nuova data della finale. Dopo il primo slittamento annunciato a fine novembre 2020 – in quel momento avevano abbandonato il reality show Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini – il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti il 1° marzo. Dayane Mello è stata fra le prime a entrare nella casa e, con questo verdetto, resterà dentro fino alla fine per un totale di 168 giorni, un vero record nella storia dei reality show ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Dayane Mello è la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha battuto al televoto l’amica Rosalinda Cannavò, la conduttrice Stefania Orlando e l’influencer milanese Giulia Salemi. “Voglio dedicare questa finale a mia figlia, ad, ad Antonella, a Pupo e alla mia amica Rosalinda”, ha detto Dayane dopo l’annuncio di, che poco dopo ha comunicati si vipponi la nuova data della finale. Dopo il primo slittamento annunciato a fine novembre 2020 – in quel momento avevano abbandonato il reality show Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini – il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti il 1° marzo. Dayane Mello è stata fra le prime a entrare nella casa e, con questo verdetto, resterà dentro fino alla fine per un totale di 168 giorni, un vero record nella storia dei reality show ...

lillydessi : Domenica In, Michele Bravi a cuore aperto con Mara: “Ho incontrato un angelo” - DiLei - Paola30502511 : E la sua comunity ha incontrato lui e poi rincontrato. Il nostro angelo?????????? - zazoomblog : GF Vip Guenda Goria e il padre Amedeo protagonisti di una disavventura: piccolo incidente stradale - #Guenda… - lillydessi : Domenica In, Michele Bravi a cuore aperto con Mara: “Ho incontrato un angelo” - berta95italy : Incidente d'auto per Guenda Goria e Amedeo per le vie di Roma, i dettagli #Gfvip #tzvip mtr LEGGI QUI--->… -