‘Gf Vip 5’ | trentaquattresima puntata | Tommaso Zorzi incontra Francesco Oppini | Dayane Mello prima finalista | tra gli uomini i candidati alla finale sono…

"La resa dei conti". Così Alfonso Signorini ha definito l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. puntata che si è aperta con l'annuncio del ritorno del doppio appuntamento in prima serata, venerdì e lunedì, da qui alla fine del programma. Ed è proprio nella puntata di venerdì prossimo che farà il suo ingresso nei panni di nuova concorrente Alda D'Eusanio. Con la giornalista il conduttore si è collegato un paio di volte durante la serata. La puntata è poi entrata nel vivo con un momento dedicato alla crisi di Stefania Orlando in seguito alla diretta di lunedì scorso in cui le erano state mostrate le dichiarazioni dell'ex marito Andrea Roncato. Dichiarazioni che l'avevano lasciata scossa e amareggiata al punto da spingerla ad arrivare a un passo ...

