GF Vip 2021, Rosalinda gela il fidanzato, Zorzi e Orlando verso l’addio: le pagelle della trentaquattresima puntata (Di martedì 26 gennaio 2021) La finale del GF Vip si avvicina e la trentaquattresima puntata del reality è stata l’occasione per chiarire molte situazioni ancora in sospeso, ma anche per scoprire il primo finalista fra i concorrenti. Il programma terminerà il 1 marzo: una notizia che, come era previsto, ha sconvolto i vip. Nel corso della diretta Rosalinda Cannavò ha incontrato a sorpresa il fidanzato Giuliano, mentre Samantha De Grenet ha potuto rivedere il figlio Brando. Scopriamo le pagelle della trentaquattresima puntata del GF Vip. ADUA DEL VESCO – Rosalinda Cannavò lascia il segno nella puntata del GF Vip, con una reazione inaspettata di fronte al fidanzato Giuliano. Nei giorni scorsi l’attrice aveva ... Leggi su dilei (Di martedì 26 gennaio 2021) La finale del GF Vip si avvicina e ladel reality è stata l’occasione per chiarire molte situazioni ancora in sospeso, ma anche per scoprire il primo finalista fra i concorrenti. Il programma terminerà il 1 marzo: una notizia che, come era previsto, ha sconvolto i vip. Nel corsodirettaCannavò ha incontrato a sorpresa ilGiuliano, mentre Samantha De Grenet ha potuto rivedere il figlio Brando. Scopriamo ledel GF Vip. ADUA DEL VESCO –Cannavò lascia il segno nelladel GF Vip, con una reazione inaspettata di fronte alGiuliano. Nei giorni scorsi l’attrice aveva ...

Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 2021 streaming: la puntata del 25 gennaio in replica | Video Mediaset - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Il Commissario Ricciardi (24.1%), Grande Fratello Vip 5 (19.5%) | Dati Auditel 25 gennaio 2021 - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb January 26, 2021 at 10:30AM - tvzoomitalia : #Ascoltitv 25 gennaio 2021: botto di Guanciale su Rai1, che batte il Grande Fratello. Il commissario Ricciardi 24,0… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 25 gennaio 2021: botto di Guanciale su Rai1, che batte il Grande Fratello. Il commissario Ricciardi 24,0… -