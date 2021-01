Gentiloni, evitare rimozione prematura misure anticrisi (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nei mesi a venire i Paesi dell’Unione europea dovranno impegnarsi in una “importante discussione” riguardo a nuove regole sui conti pubblici che siano in grado di sostenere la crescita economica e al tempo stesso la sostenibilità dei bilanci. E’ quanto ha affermato il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un incontro con i sindacati europei, aggiungendo che non è ancora giunto il momento di presentare proposte da parte della Commissione europea. “Una delle questioni più rilevanti da discutere in tutti i Paesi è come e quando sarà possibile rimuovere le misure di supporto” ai vari settori dell’economia contro lo shock da crisi pandemica”, ha aggiunto precisando che “quello che è chiaro, dal nostro punto di vista, è che va evitata una rimozione prematura, perchè dobbiamo scongiurare il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nei mesi a venire i Paesi dell’Unione europea dovranno impegnarsi in una “importante discussione” riguardo a nuove regole sui conti pubblici che siano in grado di sostenere la crescita economica e al tempo stesso la sostenibilità dei bilanci. E’ quanto ha affermato il Commissario europeo all’Economia, Paolo, durante un incontro con i sindacati europei, aggiungendo che non è ancora giunto il momento di presentare proposte da parte della Commissione europea. “Una delle questioni più rilevanti da discutere in tutti i Paesi è come e quando sarà possibile rimuovere ledi supporto” ai vari settori dell’economia contro lo shock da crisi pandemica”, ha aggiunto precisando che “quello che è chiaro, dal nostro punto di vista, è che va evitata una, perchè dobbiamo scongiurare il ...

