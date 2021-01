General Electric festeggia la trimestrale (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per General Electric, che tratta in rialzo del 5,32%. La conglomerata ha chiuso il quarto trimestre con un giro d’affari in calo del 16,4% a 21,93 miliardi di dollari, ma superiore ai 21,83 miliardi del consensus. L’utile netto si è attestato a 2,64 miliardi, pari a 27 centesimi per azione. Escluse le voci di bilancio straordinarie, l’EPS è stato pari a 8 centesimi, in calo del 62% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e inferiore di 1 centesimo per azione rispetto alle stime degli analisti. Meglio delle aspettative anche il free cash flow pari a 4,4 miliardi di dollari, atteso tra 2,5 e 4,5 miliardi nel 2021. L’analisi settimanale del titolo rispetto all’S&P 100 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa della multinazionale statunitense attiva nei settori della ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,32%. La conglomerata ha chiuso il quarto trimestre con un giro d’affari in calo del 16,4% a 21,93 miliardi di dollari, ma superiore ai 21,83 miliardi del consensus. L’utile netto si è attestato a 2,64 miliardi, pari a 27 centesimi per azione. Escluse le voci di bilancio straordinarie, l’EPS è stato pari a 8 centesimi, in calo del 62% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e inferiore di 1 centesimo per azione rispetto alle stime degli analisti. Meglio delle aspettative anche il free cash flow pari a 4,4 miliardi di dollari, atteso tra 2,5 e 4,5 miliardi nel 2021. L’analisi settimanale del titolo rispetto all’S&P 100 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa della multinazionale statunitense attiva nei settori della ...

