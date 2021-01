Gazzetta - Ritorno Benitez non è utopia! Ipotesi concreta ma estrema, ADL aspetta risultati in campionato da Gattuso: Mazzarri l'alternativa (Di martedì 26 gennaio 2021) Ritorno Benitez, Gazzetta conferma: non è utopia, Mazzarri l'alternativa L'edizione online di Gazzetta dello Sport, a firma di Mimmo Malfitano , scrive: Il condizionale è obbligatorio, considerando ... Leggi su calcionapoli24 (Di martedì 26 gennaio 2021)conferma: non è utopia,l'L'edizione online didello Sport, a firma di Mimmo Malfitano , scrive: Il condizionale è obbligatorio, considerando ...

sportli26181512 : Torino e Fiorentina, in palio punti pesanti: i granata cercano il primo successo in casa: Torino e Fiorentina, in p… - sportli26181512 : Juve, lo scudetto dopo il quarto posto a fine andata? Buffon sa come si fa: Juve, lo scudetto dopo il quarto posto… - Chiariello_CS : RT @napolista: La Gazzetta conferma la telefonata tra De Laurentiis e Benitez L’edizione online del quotidiano racconta che “il ritorno del… - napolista : La Gazzetta conferma la telefonata tra De Laurentiis e Benitez L’edizione online del quotidiano racconta che “il ri… - Frances73368486 : @Gazzetta_it 2/2 Maldini a fine partita riguardo la marcia infelice in campionato dei rossoneri 'ma noi siamo quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Ritorno Balotelli-Brescia, ritorno con polemiche: striscioni, parcheggi e sfoghi social La Gazzetta dello Sport Jomi Salerno, turno infrasetetimanale casalingo contro la Santarelli Cingoli.

Torna in campo la Jomi Salerno. Domani (mercoledì 27 gennaio) alle ore 16: 30 capitan Napoletano e compagne saranno di scena alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Santarelli Cingoli nel re ...

Coronavirus, tre casi di variante brasiliana in Abruzzo. Fmi: 90 milioni di persone in più in "povertà estrema"

Nel Lazio è in arrivo il certificato per vaccinati. A febbraio potrebbe entrare in scena anche il vaccino della Johnson & Johnson ...

Torna in campo la Jomi Salerno. Domani (mercoledì 27 gennaio) alle ore 16: 30 capitan Napoletano e compagne saranno di scena alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Santarelli Cingoli nel re ...Nel Lazio è in arrivo il certificato per vaccinati. A febbraio potrebbe entrare in scena anche il vaccino della Johnson & Johnson ...