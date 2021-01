Gasperini: “Gomez ci ha dato tanto ma adesso siamo capaci di continuare anche senza. Gli auguro il meglio” (Di martedì 26 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, intervenuto ai microfoni di Rai Sport alla vigilia del match di Coppa Italia con la Lazio, ha commentato la partenza di Gomez al Siviglia: “Lui ha dato tantissimo all’Atalanta: ci ha aiutato veramente a crescere. Credo che adesso la squadra sia nelle condizioni di camminare anche con le proprie gambe e anche di poter continuare a crescere. A lui non posso che augurare il meglio. Va in una squadra molto forte che gioca la Champions. È un bel palcoscenico per lui, sarà una grande esperienza. Gli auguro il meglio”. Foto: Fox Sports L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, intervenuto ai microfoni di Rai Sport alla vigilia del match di Coppa Italia con la Lazio, ha commentato la partenza dial Siviglia: “Lui hatantissimo all’Atalanta: ci ha aiutato veramente a crescere. Credo chela squadra sia nelle condizioni di camminarecon le proprie gambe edi potera crescere. A lui non posso che augurare il. Va in una squadra molto forte che gioca la Champions. È un bel palcoscenico per lui, sarà una grande esperienza. Gliil”. Foto: Fox Sports L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

