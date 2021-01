Gasperini: «Auguro il meglio a Gomez, ci ha aiutato a crescere» (Di martedì 26 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della sfida contro la Lazio Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue parole. Gomez – «Lui ha dato tantissimo all’Atalanta: ci ha aiutato veramente a crescere. Credo che adesso la squadra sia nelle condizioni di camminare anche con le proprie gambe e anche si poter continuare a crescere. A lui non posso che augurare il meglio. Va in una squadra molto forte che gioca la Champions. È un bel palcoscenico per lui, sarà una grande esperienza. Gli Auguro il meglio». PASALIC E HATEBOER – «Hateboer non benissimo. Ha questo piccolo infortunio sul metatarso del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della sfida contro la Lazio Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue parole.– «Lui ha dato tantissimo all’Atalanta: ci haveramente a. Credo che adesso la squadra sia nelle condizioni di camminare anche con le proprie gambe e anche si poter continuare a. A lui non posso che augurare il. Va in una squadra molto forte che gioca la Champions. È un bel palcoscenico per lui, sarà una grande esperienza. Gliil». PASALIC E HATEBOER – «Hateboer non benissimo. Ha questo piccolo infortunio sul metatarso del ...

