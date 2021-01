GameStop sulle montagne russe! Le azioni tra valori altissimi | tonfi pesanti e miliardi che si volatilizzano

Leggi su eurogamer

(Di martedì 26 gennaio 2021) Già nel weekend vi avevamo parlato della curiosa situazione die di come in borsa la compagnia stesse toccandodellenonostante una condizione non esattamente idilliaca ormai da anni. Ieri è stata una giornata incredibile, darusse. Questa mattina ledihanno un valore di $76,79 con un guadagno del 18% rispetto alla chiusura di venerdì e un nuovo record infranto da questo punto di vista. Ieri però, lehanno toccato vette impressionanti seguiti dae risalite impossibili da ignorare. L'atteggiamento delle community di investimento online ha portato a una situazione al limite dell'assurdo. Ieri da $65,01 si è passati al record impressionante di $144,59 prima di ...