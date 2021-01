‘Game of Thrones’, in arrivo un nuovo prequel della celebre serie tv: ecco di cosa tratterà (Di martedì 26 gennaio 2021) Con Game of Thrones Hbo ha decisamente fatto bingo, per questo l’azienda statunitense sta pensando ad un altro prequel della celebre serie tv. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Variety, i produttori si starebbero concentrando sull’adattamento del volume di George R. R. Martin intitolato Il cavaliere dei sette regni. Il tutto sarebbe ambientato nel continente di Westeros circa 90 anni prima rispetto all’epoca narrata nei volumi di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco dai quali poi ha preso ispirazione l’intera serie tv prodotta da Hbo. Come riportato da Ansa.it, diversi informazioni attendibili riguardano anche i personaggi: I protagonisti sarebbero il cavaliere errante Sir Duncan l’Alto, soprannominato Dunk, e il suo giovane scudiero Egg, che poi diventerà re Aegon V della ... Leggi su isaechia (Di martedì 26 gennaio 2021) Con Game of Thrones Hbo ha decisamente fatto bingo, per questo l’azienda statunitense sta pensando ad un altrotv. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Variety, i produttori si starebbero concentrando sull’adattamento del volume di George R. R. Martin intitolato Il cavaliere dei sette regni. Il tutto sarebbe ambientato nel continente di Westeros circa 90 anni prima rispetto all’epoca narrata nei volumi di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco dai quali poi ha preso ispirazione l’interatv prodotta da Hbo. Come riportato da Ansa.it, diversi informazioni attendibili riguardano anche i personaggi: I protagonisti sarebbero il cavaliere errante Sir Duncan l’Alto, soprannominato Dunk, e il suo giovane scudiero Egg, che poi diventerà re Aegon V...

