Gaia Zorzi risponde al migliore amico di Giulia Salemi e lancia una frecciatina al GF Vip, ecco cosa è successo (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo non avere regalato la finale a Tommaso Zorzi, dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip ci sono state discussioni e lamentele. E se Guendalina Tavassi rivendica il ruolo di Kim Kardashian italiana al posto di Giulia Salemi, anche il migliore amico dell'influencer power ha parlato di lei. Gaia Zorzi risponde al migliore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LaCate___ : @zorzi_gaia Amore non potevi sapere, 20 anni fa con l'indimenticabile Pietro Taricone. Quello era GF vero e sopratt… - zorzi_gaia : RT @oppirla: io che mi rendo conto di star perdendo tempo dietro un reality da ben 5 mesi - zorzi_gaia : @PersonaDentro Zia non overestimate la mia “influence” mi sa che non lo fa nessuno lo stesso ahhaahahaha - Alizemme : @oggiammareyee @viperelladiSO @SimoGianlorenzi @LazzaroFantasia @zorzi_gaia NON CE LA FACCIO - PersonaDentro : @zorzi_gaia CHE BELLO FINALMENTE PARTECIPERANNO IN TANTI AL MIO GIOCO comunque carino il tuo ragazzo in sta foto -