**G20: vertice Finanza e banche centrali, lascerà pesanti eredità, rischio disuguaglianze** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “La pandemia continuerà a impattare gli sviluppi economici globali fino alla fine del 2021 e potrebbe lasciare eredità pesanti, come maggiori disuguaglianze e aziende più debole”. E’ quanto emerge al termine del primo vertice Finanza e banche centrali che si è svolto nell’ambito del G20. “Dal punto di vista della stabilità e della regolamentazione finanziaria, sarà essenziale imparare dalla crisi, in particolare su come il settore finanziario, compresa la Finanza non bancaria, ha resistito allo shock e sulla necessità di adeguare il quadro normativo. Un’altra priorità per la presidenza italiana, nell’area del settore finanziario, è la tempestiva attuazione della Roadmap per il rafforzamento dei pagamenti transfrontalieri approvata sotto la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “La pandemia continuerà a impattare gli sviluppi economici globali fino alla fine del 2021 e potrebbe lasciare, come maggiori disuguaglianze e aziende più debole”. E’ quanto emerge al termine del primoche si è svolto nell’ambito del G20. “Dal punto di vista della stabilità e della regolamentazione finanziaria, sarà essenziale imparare dalla crisi, in particolare su come il settore finanziario, compresa lanon bancaria, ha resistito allo shock e sulla necessità di adeguare il quadro normativo. Un’altra priorità per la presidenza italiana, nell’area del settore finanziario, è la tempestiva attuazione della Roadmap per il rafforzamento dei pagamenti transfrontalieri approvata sotto la ...

TV7Benevento : **G20: vertice Finanza e banche centrali, lascerà pesanti eredità, rischio disuguaglianze**... - peirolero : RT @ItalyinUK: Selezione giovani delegati ???? per il #Y20 nell’ambito @g20org. Hai 18-30 anni, ottima conoscenza della lingua ???? e forte voc… - ItalianScotland : RT @ItalyinUK: Selezione giovani delegati ???? per il #Y20 nell’ambito @g20org. Hai 18-30 anni, ottima conoscenza della lingua ???? e forte voc… - delromano : @welikeduel @EnricoLetta il vertice #G20 si tiene a ottobre - CCSdiplomacy : RT @ItalyinUK: Selezione giovani delegati ???? per il #Y20 nell’ambito @g20org. Hai 18-30 anni, ottima conoscenza della lingua ???? e forte voc… -

Ultime Notizie dalla rete : **G20 vertice **G20: vertice Finanza e banche centrali, lascerà pesanti eredità, rischio disuguaglianze** SardiniaPost G20, prima riunione del filone finanziario con deputies ministri e banche centrali

Si è svolta oggi la prima riunione dei Deputies dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali per discutere e approvare il ...

Covid in Gran Bretagna, record di morti giornalieri: oltre 1.600

Da sottolineare, però, come gli ultimi dati accorpino anche un recupero statistico di alcuni dati raccolti in ritardo nel weekend. Numeri preoccupanti, causati dalla variante più aggressiva del virus ...

Si è svolta oggi la prima riunione dei Deputies dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali per discutere e approvare il ...Da sottolineare, però, come gli ultimi dati accorpino anche un recupero statistico di alcuni dati raccolti in ritardo nel weekend. Numeri preoccupanti, causati dalla variante più aggressiva del virus ...