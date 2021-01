Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 26 gennaio 2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Questa sera, martedì 26 gennaio 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 26 gennaio 2021. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera Questa sera, 26 gennaio 2021, al ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021) Questa sera,26, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 26. Lee glidiQuesta sera, 26, al ...

dchinellato : ?? ?? ?? ?? ?? Parigi ?? novembre 2017 #KobeBryant Quando riascolto queste parole, sembra ancora più incredibile. Pe… - petosagan : Ho incontrato il mio amico ed ex compagno di squadra Alan Marangoni di @gcnItalia, tra aneddoti e ricordi divertent… - matteosalvinimi : Un saluto dal #Senato, Amici. Verso le 19.30 il mio intervento. Alcuni discorsi di senatori 'in vendita' davvero i… - NYbrooklyn_nets : @kkoulibaly26 regala giacconi per il freddo ai semafori di Agnano - sei un campione dentro e fuori dal campo. - LuciaAmbrosino1 : @PaolaTavernaM5S @GiuseppeConteIT La politica, quella vera, ritornerebbe ad essere tale se tu fossi fuori dal parlamento. -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori dal Fuori dal Coro, le anticipazioni del 26 gennaio Mediaset Play Farmaci letali a due pazienti Covid, arrestato primario del pronto soccorso

Il primario del pronto soccorso di Montichiari (Brescia), Carlo Mosca, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri del... Scopri di più ...

Apple autorizza il primo riparatore indipendente in Cina

Hiweixiu diventa il primo riparatore indipendente certificato da Apple in Cina: Cupertino espande il programma riparatori indipendenti ...

Il primario del pronto soccorso di Montichiari (Brescia), Carlo Mosca, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri del... Scopri di più ...Hiweixiu diventa il primo riparatore indipendente certificato da Apple in Cina: Cupertino espande il programma riparatori indipendenti ...