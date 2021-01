Frasi sulla Shoah: ecco le migliori di oggi 26 gennaio (Di martedì 26 gennaio 2021) Frasi sulla Shoah – La memoria del passato è qualcosa di imprescindibile, non si può capire il presente ed affrontare il futuro senza conoscere il passato. Purtroppo nella storia ci sono eventi drammatici, tristi e sconvolgenti che tutt’oggi sconvolgono le masse. Il razzismo, la diversità e le disparità in una società civile non dovrebbero esistere. Vediamo alcune Frasi sulla Shoah, uno degli eventi storici più terribili che la storia conosce. L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria.Primo Levi Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo.Anna Frank Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza ... Leggi su giornal (Di martedì 26 gennaio 2021)– La memoria del passato è qualcosa di imprescindibile, non si può capire il presente ed affrontare il futuro senza conoscere il passato. Purtroppo nella storia ci sono eventi drammatici, tristi e sconvolgenti che tutt’sconvolgono le masse. Il razzismo, la diversità e le disparità in una società civile non dovrebbero esistere. Vediamo alcune, uno degli eventi storici più terribili che la storia conosce. L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria.Primo Levi Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo.Anna Frank Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza ...

ismaele_77 : @ciopweller @RiccardoValoti non mi piace il suo modo di 'ragionare' sulla roma. io non dico che pallotta ha fatto t… - ArieteEsaurita : @sofy802 @marekkina1 Ti rispondo a punti: 1. Se gli altri non hanno carattere non è colpa di chi ha litigato, dovre… - Justfun_andlove : RT @sara01632958: @RPrelito Se ci fosse stato Oppini, frasi del cazzo o no, Tommy sarebbe passato sopra tutta la casa,munito di bulldozer,p… - williamsmjle : RT @sara01632958: @RPrelito Se ci fosse stato Oppini, frasi del cazzo o no, Tommy sarebbe passato sopra tutta la casa,munito di bulldozer,p… - RSbarbori : RT @sara01632958: @RPrelito Se ci fosse stato Oppini, frasi del cazzo o no, Tommy sarebbe passato sopra tutta la casa,munito di bulldozer,p… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi sulla Messaggi WhatsApp per la giornata della memoria: frasi e citazioni www.controcampus.it Crisi di governo, oggi vertice del centrodestra. Per Lega e FdI c’è solo il voto, ma per Berlusconi…

Il leader di Forza Italia ieri ha parlato di due opzioni per il dopo Conte bis: voto o governo di unità nazionale. Scenario altamente improbabile vista la pandemia e le scadenze sul Recovery plan (ma ...

Inter, per Antonio Conte due giornate di squalifica

Il giudice sportivo ha punito Antonio Conte per "frasi irrispettose e fare minaccioso nel tunnel" nei confronti di Maresca ...

Il leader di Forza Italia ieri ha parlato di due opzioni per il dopo Conte bis: voto o governo di unità nazionale. Scenario altamente improbabile vista la pandemia e le scadenze sul Recovery plan (ma ...Il giudice sportivo ha punito Antonio Conte per "frasi irrispettose e fare minaccioso nel tunnel" nei confronti di Maresca ...