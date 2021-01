Frasi e immagini della Giornata della Memoria, l’olocausto da non dimenticare neanche nel 2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Perché insistere anche quest’anno con Frasi e immagini della Giornata della Memoria che ricordino la tragedia dell’olocausto? Si, proprio in questo 2021, contrassegnato ancora dalla pandemia Covid-19 che sembra volersi prendere tutta la nostra attenzione? Ricordare quanto avvenuto nei campi di sterminio è un dovere morale sempre, per evitare che quanto già accaduto si ripeta con eguagliabile e terribile violenza. Si è aspettatto fin troppo per onorare la Giornata della Memoria: anche per questo motivo nessun anniversario della ricorrenza deve essere messo da parte. In effetti la sua istituzione a livello ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Perché insistere anche quest’anno conche ricordino la tragedia del? Si, proprio in questo, contrassegnato ancora dalla pandemia Covid-19 che sembra volersi prendere tutta la nostra attenzione? Ricordare quanto avvenuto nei campi di sterminio è un dovere morale sempre, per evitare che quanto già accaduto si ripeta con eguagliabile e terribile violenza. Si è aspettatto fin troppo per onorare la: anche per questo motivo nessun anniversarioricorrenza deve essere messo da parte. In effetti la sua istituzione a livello ...

