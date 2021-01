Francia | Le Maire | ' prestito di 500 mln a AccorInvest'

(Di martedì 26 gennaio 2021) Parigi, 26 gen. (Adnkronos) -, la società di investimenti alberghieri francese, riceverà ungarantito dallo Stato francese di 500 milioni di euro. Lo ha annunciato questa mattina il ministro dell'Economia francese, Bruno Leintervenendo ai microfoni di 'Radio Classique'. "Concederemo ad, visto le grande difficoltà del settore alberghiero e del turismo, ungarantito di 500 milioni di euro", sottolinea Le. "C'è una parte dell'economia che si riprende, come i settori del lusso e dell'edilizia ma ci sono altri settori che soffrono ancora e bisogna sostenerli: si tratta in particolare dei settori del turismo, alberghiero, della ristorazione e dell'aeronautica", aggiunge Lepossiede ...

