Franchini Italia Viva | ' Matteo Renzi ha fatto quello che doveva'

(Di martedì 26 gennaio 2021) di daniele venturini La Gazzetta del Serchio ha intervistato Tania, rappresentante didella Valle e Garfagnana, per chiarire la posizione del partito in merito alle ultime vicende politiche. Cosa ne ...

ba_franchini : Già la coerenza non fa parte di questo paese … ItaliaViva vergognosa (su tutti). Povera Italia. - AKwdr : RT @artribune: Architetti d’Italia. Gianfranco Franchini, il misterioso - La_Silvestrini : RT @artribune: Architetti d’Italia. Gianfranco Franchini, il misterioso - HankHC91 : RT @artribune: Architetti d’Italia. Gianfranco Franchini, il misterioso - letiziamagnani_ : RT @artribune: Architetti d’Italia. Gianfranco Franchini, il misterioso -

Ultime Notizie dalla rete : Franchini Italia

Artribune

Giuseppe e Franco (all'anagrafe Franchino) Baresi, sono due ex calciatori, rispettivamente di Inter e Milan . Giuseppe è nato a ...Con l’interessamento del Commissario alla Sanità, Angelo Giustini, che ha interloquito con il ”pionere” di questa terapia avveniristica in Italia, parte anche in Molise, al Centro Trasfusionale del Ve ...