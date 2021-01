FOTO – Koulibaly ai semafori di Agnano: regala giacche ad alcuni ragazzi (Di martedì 26 gennaio 2021) Koulibaly ai semafori di Agnano regala giacche ai più bisognosi. Il senegalese è stato riconosciuto e immortalato da un tifoso. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 26 gennaio 2021)aidiai più bisognosi. Il senegalese è stato riconosciuto e immortalato da un tifoso. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

cn1926it : #Koulibaly cuore d’oro: il gesto di ieri a #Napoli fa commuovere il web – FOTO - Luipez4 : @RadiazzaSimioli Pubblicate le foto di cui alla notizia del gesto di Koulibaly che avete dato in diretta! - Mickybit22 : @PiccioneMassim1 @emme1963 @ZZiliani Per inciso, data la foto profilo, non credo ce l'abbia neanche il Milan il cui… - SeEarn : FOTO - THE SUN: 'CLAUSOLE RESCISSORIE PIÙ COSTOSE IN EUROPA: IN TESTA KALIDOU KOULIBALY CON 150 MILIONI'… -