Formazioni ufficiali Inter-Milan | quarti di finale Coppa Italia 2020 2021

Le Formazioni ufficiali di Inter-Milan, gara valevole per il derby dei quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Le due Milanesti si affrontano nel derby che deciderà una delle quattro semifinaliste del torneo nazionale. I rossoneri, nella giornata di sabato, hanno subito una netta sconfitta in campionato contro l'Atalanta, mentre i nerazzurri hanno pareggiato sabato contro l'Udinese. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano il calcio d'inizio dell'incontro è previsto per le ore 20:45. Le Formazioni ufficiali Inter: in attesa Milan: in attesa

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan, derby dei quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Le scelte di Conte e Pioli.

