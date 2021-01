Fontana: “Dati sempre corretti, mancata registrazione dei guariti è una fake news” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Una premessa, mi scuserete se non riuscirò a mantenere la consueta pacatezza, ma davvero la misura è colma e la mancanza di rispetto verso la Lombardia e i Lombardi è andata oltre i limiti”. Ha iniziato così il presidente della Regione Fontana Attilio Fontana il suo intervento martedì 26 gennaio in Consiglio regionale. “Entriamo nel merito – ha aggiunto Fontana – Regione Lombardia invia tutti i giorni i Dati certificati in modo corretto così come attestato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità. Fino a questo momento i Dati prodotti da ISS non erano mai stati da noi contestati, anche in considerazione del lavoro comune portato avanti. Gli indicatori complessivamente hanno avuto una loro coerenza interna nel tempo. Abbiamo sempre sviluppato nostre stime e abbiamo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 gennaio 2021) “Una premessa, mi scuserete se non riuscirò a mantenere la consueta pacatezza, ma davvero la misura è colma e la mancanza di rispetto verso la Lombardia e i Lombardi è andata oltre i limiti”. Ha iniziato così il presidente della RegioneAttilioil suo intervento martedì 26 gennaio in Consiglio regionale. “Entriamo nel merito – ha aggiunto– Regione Lombardia invia tutti i giorni icertificati in modo corretto così come attestato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità. Fino a questo momento iprodotti da ISS non erano mai stati da noi contestati, anche in considerazione del lavoro comune portato avanti. Gli indicatori complessivamente hanno avuto una loro coerenza interna nel tempo. Abbiamosviluppato nostre stime e abbiamo ...

