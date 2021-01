Fmi: taglia stime ripresa Italia, Pil 2021 solo a +3% (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - Il prolungarsi della seconda ondata e le incertezze che persistono sull'uscita dalla crisi pandemica spingono il Fondo Monetario Internazionale ad abbassare nettamente la stima della ripresa attesa nel 2021 per l'economia Italiana: dopo un 2020 che - secondo l'Fmi - dovrebbe essersi chiuso con -9,2%, il rimbalzo del nostro Pil viene 'tagliato' a +3,0% con una revisione in calo di 2,2 punti, il calo più forte fra tutte le principali economie considerate nell'aggiornamento del World Economic Outlook, appena diffuso. Revisione in rialzo di 1 punto, invece, per il 2022, con un Pil Italiano visto a +3,6%. L'entità della ripresa attesa dal Fondo per l'Italia è peraltro la più bassa fra le principali economie, affiancata solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - Il prolungarsi della seconda ondata e le incertezze che persistono sull'uscita dalla crisi pandemica spingono il Fondo Monetario Internazionale ad abbassare nettamente la stima dellaattesa nelper l'economiana: dopo un 2020 che - secondo l'Fmi - dovrebbe essersi chiuso con -9,2%, il rimbalzo del nostro Pil viene 'to' a +3,0% con una revisione in calo di 2,2 punti, il calo più forte fra tutte le principali economie considerate nell'aggiornamento del World Economic Outlook, appena diffuso. Revisione in rialzo di 1 punto, invece, per il 2022, con un Pilno visto a +3,6%. L'entità dellaattesa dal Fondo per l'è peraltro la più bassa fra le principali economie, affiancata...

fisco24_info : Fmi taglia stima Pil Italia 2021, cresce del 3%: Nel 2020 contrazione 9,2%, inferiore alle attese. Per 2022 +3,6% - Italia_Notizie : L’Fmi migliora le stime per l’economia globale, ma taglia di oltre due punti quelle per l’Italia nel 2021 - fisco24_info : L’Fmi migliora le stime per l’economia globale, ma taglia di oltre due punti quelle per l’Italia nel 2021: Meno bru… - giuliog : RT @TgLa7: #Fmi taglia stima #Pil #Italia 2021, cresce del 3,0%. Nel 2020 contrazione 9,2%, inferiore alle attese. Per 2020 +3,6% https:/… - MicheleSolari70 : RT @TgLa7: #Fmi taglia stima #Pil #Italia 2021, cresce del 3,0%. Nel 2020 contrazione 9,2%, inferiore alle attese. Per 2020 +3,6% https:/… -