Fmi taglia stime Pil Italia 2021 a +3%, alza previsioni mondo a +5,5% (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Fmi rivede al ribasso la stime di crescita per l’Italia nel 2021, mentre rialza quelle sul Pil mondiale sulla speranza che i vaccini debellino la pandemia di coronavirus, che costerà 22 mila miliardi di dollari tra il 2020 e il 2025, secondo le previsioni. Giù le stime sull’Italia. Dopo una contrazione inferiore alle attese nel 2020, quando il Pil è calato del 9,2% rispetto al -10,6% previsto in ottobre, nelle previsioni dell’Fmi l’economia quest’anno crescerà del 3,0%, ovvero 2,2 punti percentuali in meno delle previsioni precedenti. Nel 2022 il Pil è stimato crescere del 3,6%, l?1,0% in più alle stime di ottobre. Su le previsioni sul mondo. L’economia mondiale viaggia a una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Fmi rivede al ribasso ladi crescita per l’nel, mentre riquelle sul Pil mondiale sulla speranza che i vaccini debellino la pandemia di coronavirus, che costerà 22 mila miliardi di dollari tra il 2020 e il 2025, secondo le. Giù lesull’. Dopo una contrazione inferiore alle attese nel 2020, quando il Pil è calato del 9,2% rispetto al -10,6% previsto in ottobre, nelledell’Fmi l’economia quest’anno crescerà del 3,0%, ovvero 2,2 punti percentuali in meno delleprecedenti. Nel 2022 il Pil è stimato crescere del 3,6%, l?1,0% in più alledi ottobre. Su lesul. L’economia mondiale viaggia a una ...

