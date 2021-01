Fmi: stima di crescita dell’Italia al ribasso. Pil al 3% (in calo anche Germania e Francia) (Di martedì 26 gennaio 2021) E' stimata al ribasso, per il 2021, la crescita dell'Italia da parte del Fondo Monetario Internazionale. Dopo una contrazione inferiore alle attese nel 2021 il Pil è calato del 9,2% rispetto al -10,6% previsto in ottobre, l'economia crescerà del 3,0%, ovvero 2,2 punti percentuali in meno delle previsioni precedenti Leggi su firenzepost (Di martedì 26 gennaio 2021) E'ta al, per il 2021, ladell'Italia da parte del Fondo Monetario Internazionale. Dopo una contrazione inferiore alle attese nel 2021 il Pil è calato del 9,2% rispetto al -10,6% previsto in ottobre, l'economia crescerà del 3,0%, ovvero 2,2 punti percentuali in meno delle previsioni precedenti

