Fmi mitiga stime del Pil italiano per il 2020 ma le peggiora per il 2021

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Il Fondo monetario internazionale hato la stima sul Pil dell’Italia delportandolo dal -10,6% di ottobre a -9,2%, allineandosi alle indicazioni del governo (-9%). Si tratta, però, di una consolazione piuttosto magra considerando che la proiezione di crescita per ilsi ferma al +3% rispetto al precedente +5,2%. Il dato è nettamente inferiore al +6% della legge finanziaria ed è anche peggiore del 3,5% indicato dalla Banca d’Italia nel suo ultimo Bollettino economico. Le cose andranno un pò meglio nel 2022, con un recupero del 3,6%, contro il 2,6% stimato a ottobre. Il risultatonelè il peggiore tra quelli delle grandi economie dell’Eurozona, che in media crescerà quest’anno del 4,2% (dal 5,2% precedente) quest’anno e del 3,6% (+0,5%) il prossimo. Per ...