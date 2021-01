Fisco: in Italia pesa soprattutto su singoli e famiglie (Di martedì 26 gennaio 2021) Le imposte sui redditi di individui e famiglie pesano per il 27,5% delle entrate totali, mentre quelle sui redditi delle imprese si fermano al 4,6%" ha detto Gian Paolo Oneto dell'Istat Leggi su firenzepost (Di martedì 26 gennaio 2021) Le imposte sui redditi di individui eno per il 27,5% delle entrate totali, mentre quelle sui redditi delle imprese si fermano al 4,6%" ha detto Gian Paolo Oneto dell'Istat

Le imposte sui redditi di individui e famiglie pesano per il 27,5% delle entrate totali, mentre quelle sui redditi delle imprese si fermano al 4,6%” ha detto Gian Paolo Oneto dell’Istat ...

