Ferrari SF21 | quale sarà la livrea per il 2021?

(Di martedì 26 gennaio 2021) La stagionedi F1 vedrà lain pista con la nuovissima, maladella monoposto sullasi sta lavorando a Maranello? Il nome sembra essere ispirato ai nomi assegnati ad alcune monoposto della storia della Scuderia, distaccandosi così dalla SF1000. Ma un altro dettaglio, questa volta sulla, viene fornito dalle nuove mascherine indossate durante i test a Fiorano. I test a Fiorano sulla SF71H con le nuove mascherineDurante i test a Fiorano, a bordo della SF71H, Charles Leclerc e i meccanicihanno indossato per la prima volta le nuove mascherine della scuderia. A differenza di quelle della scorsa stagione queste non erano ...

Ferrari SF21: quale sarà la livrea per la stagione 2021 di F1? Una piccola anticipazione ci viene data dai test a Fiorano.Il 2021 di Charles Leclerc comincia con una sgambata in pista a Fiorano con la SF71H, la monoposto della Ferrari per la stagione 2018 di Formula 1. E domani sarà la volta di Carlos Sainz ...