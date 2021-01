Felicità Over 60: Bestseller il libro di Domenica Soranno su come raggiungere la piena felicità (Di martedì 26 gennaio 2021) Piuttosto espone di volta in volta, con esempi pratici tratti dal mio vissuto quotidiano, l'esatto sistema per trasformare anche gli eventi più tragici in opportunità capaci di far riprendere in mano ... Leggi su comunicati-stampa (Di martedì 26 gennaio 2021) Piuttosto espone di volta in volta, con esempi pratici tratti dal mio vissuto quotidiano, l'esatto sistema per trasformare anche gli eventi più tragici in opportunità capaci di far riprendere in mano ...

comunicati : Domenica Soranno: Bestseller “Felicità Over 60”, il libro su come rimettere sé stessi al centro della propria vita - Rigna_over : @NandoPiscopo1 @Bastajacktipre1 @DottorStrowman2 Mi hai tolto le parole di bocca, volevo dirglielo in questi giorni… - PasqualeTotaro : RT @ilva87161350: @PasqualeTotaro Una delle felicità dell’amore è questa: essere coloro che iniziano. ... Ogni coppia ha la freschezza di q… - ilva87161350 : @PasqualeTotaro Una delle felicità dell’amore è questa: essere coloro che iniziano. ... Ogni coppia ha la freschezz… - Diamant22769616 : RT @prelemiupdates: giulia che ha lasciato un attimo avere il momento di felicità ai diretti interessati e poi: -è andata da pier -ha chies… -

Ultime Notizie dalla rete : Felicità Over Le ricette sono opere d'arte? Il diritto d'autore in cucina Corriere della Sera