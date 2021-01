Fattoria La Maliosa luogo ideale per l’Astroturismo (Di martedì 26 gennaio 2021) L’azienda agricola Fattoria La Maliosa a Saturnia, in Toscana, è certificata tra “I cieli più belli d’Italia”, distinguendosi come destinazione d’eccellenza per l’Astroturismo A soli 3 km da Saturnia, nel cuore della Provincia di Grosseto, si trova una splendida oasi, ricca di natura e di storia, in cui è possibile tornare ad ammirare la volta celeste… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) L’azienda agricolaLaa Saturnia, in Toscana, è certificata tra “I cieli più belli d’Italia”, distinguendosi come destinazione d’eccellenza perA soli 3 km da Saturnia, nel cuore della Provincia di Grosseto, si trova una splendida oasi, ricca di natura e di storia, in cui è possibile tornare ad ammirare la volta celeste… L'articolo Corriere Nazionale.

FattoriaMaliosa : @astronomitaly Buongiorno, segnaliamo che Fattoria La Maliosa non ha nessun accordo con Astronomitaly e non fa part… - FattoriaMaliosa : @astronomitaly Buongiorno, Fattoria La Maliosa non fa parte del circuito Astronomitaly e questa notizia non corrisp… -

L’azienda agricola Fattoria La Maliosa a Saturnia, in Toscana, è certificata tra “I cieli più belli d’Italia”, distinguendosi come destinazione d’eccellenza per l’Astroturismo A soli 3 km da Saturnia, ...

La Maliosa Caletra miglior olio novello biologico toscano al Premio BiolNovello 2020

L’olio EVO biologico La Maliosa Caletra, ha trionfato al Premio BiolNovello 2020, risultando il migliore tra gli oli toscani ...

