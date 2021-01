Fate The Winx Saga: la serie young adult rompe gli stereotipi ma c’entra poco con Winx Club (Di martedì 26 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=oBMLbvA-MXg Fate: The Winx Saga è la più vista di Netflix sin dal suo debutto sulla piattaforma digitale lo scorso venerdì. Le giovani donne coi poteri magici sono le eroine attestate del piccolo schermo di questi ultimi mesi: da Le terrificanti avventure di Sabrina passando per Motherland: Fort Salem, Cursed, A Discovery of Witches (il ritorno di una produzione originale Sky più visto del decennio) e WandaVision sono le creature soprannaturali a spopolare. Tuttavia la trasposizione live-action dei cartoni animati di Winx Club si distingue dalle altre per essere un successo annunciato: l’avvento di questa coproduzione britannica con il nostrano studio d’animazione Rainbow era attesissimo. Le creature ideate dall’italiano Iginio Straffi – ... Leggi su wired (Di martedì 26 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=oBMLbvA-MXg: Theè la più vista di Netflix sin dal suo debutto sulla piattaforma digitale lo scorso venerdì. Le giovani donne coi poteri magici sono le eroine attestate del piccolo schermo di questi ultimi mesi: da Le terrificanti avventure di Sabrina passando per Motherland: Fort Salem, Cursed, A Discovery of Witches (il ritorno di una produzione originale Sky più visto del decennio) e WandaVision sono le creature soprannaturali a spopolare. Tuttavia la trasposizione live-action dei cartoni animati disi distingue dalle altre per essere un successo annunciato: l’avvento di questa coproduzione britannica con il nostrano studio d’animazione Rainbow era attesissimo. Le creature ideate dall’italiano Iginio Straffi – ...

