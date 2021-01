Fate: The Winx Saga il romanzo dedicato alla serie tv Netflix (Di martedì 26 gennaio 2021) Fate The Winx Saga romanzo dal 2 febbraio il libreria edito da Mondadori. Le avventure delle Winx diventano anche un libro. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 26 gennaio 2021)Thedal 2 febbraio il libreria edito da Mondadori. Le avventure dellediventano anche un libro. Tvserial.it.

NetflixIT : Più forte è l’emozione, più potente è la magia. Fate: The Winx Saga arriva il 22 gennaio. - rtl1025 : In diretta su #rtl1025 @MarroneEmma e @AmorosoOF abbracciano virtualmente i loro fan ???? 'Vi è piaciuta… - NetflixIT : Amicizie indissolubili, ricerca della propria identità e magia. Brian Young (showrunner) e il cast ci raccontano l'… - yooitsmxttrxsh : è arrivato il momento di dire tutto quello che penso di fate: the winx saga in modo pubblico (forse non tutto perch… - LIGHTOMS : il cofanetto di the mortal instrument è bellissimo ci sono le rune disegnate sopra piango , fate arrivare il mio compleanno cazzo -