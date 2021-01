“Farmaci letali per liberare i letti”: l’accusa al primario di Montichiari (Di martedì 26 gennaio 2021) Il primario del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari, Carlo Mosca, si trova agli arresti domiciliari: avrebbe ucciso alcuni malati Covid per liberare i posti letto. Carlo Mosca, il primario 47enne del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari, è accusato di omicidio volontario e falso in atto pubblico: avrebbe somministrato Farmaci letali a due malati Covid ricoverati nella struttura, morti nella seconda metà di marzo 2020. Il medico, che è stato sospeso dall’incarico, finora ha respinto ogni imputazione negando le accuse, ma per lui è scattato l’arresto. Per scongiurare il pericolo di reiterazione e incidente probatorio sono stati disposti i domiciliari nella sua casa di Mantova. Ti potrebbe interessare anche -> Orrore a Maddaloni: ... Leggi su ck12 (Di martedì 26 gennaio 2021) Ildel pronto soccorso dell’ospedale di, Carlo Mosca, si trova agli arresti domiciliari: avrebbe ucciso alcuni malati Covid peri posti letto. Carlo Mosca, il47enne del pronto soccorso dell’ospedale di, è accusato di omicidio volontario e falso in atto pubblico: avrebbe somministratoa due malati Covid ricoverati nella struttura, morti nella seconda metà di marzo 2020. Il medico, che è stato sospeso dall’incarico, finora ha respinto ogni imputazione negando le accuse, ma per lui è scattato l’arresto. Per scongiurare il pericolo di reiterazione e incidente probatorio sono stati disposti i domiciliari nella sua casa di Mantova. Ti potrebbe interessare anche -> Orrore a Maddaloni: ...

Tg3web : Avrebbe ucciso due pazienti covid con farmaci letali per liberare posti letto nel suo ospedale. Con questa accusa t… - chincheverde59 : Farmaci letali a malati Covid, arrestato il primario di Montichiari Carlo Mosca. Il gip: «Volontà di u… - infoitinterno : Farmaci letali a malati Covid: 'Natale è morto a 61 anni appena entrato in ospedale' - Giulio29375125 : RT @GeMa7799: Montichiari, il primario arrestato per i farmaci letali ai pazienti Covid. Un infermiere: 'Voleva liberare posti letto'?? - Ambrakey1 : RT @Libero_official: Secondo un infermiere dell'ospedale di #Montichiari, il primario arrestato somministrava farmaci letali ai pazienti #C… -