Farmaci letali ai pazienti Covid. "Così il primario liberava i letti" (Di martedì 26 gennaio 2021) Antonio Borrelli Arrestato Carlo Mosca, responsabile del pronto soccorso di Montichiari. Le chat dei colleghi: "Non ci sto, è pazzo" «Io non ci sto ad uccidere pazienti solo perché vuole liberare dei letti». Scrive un infermiere ad un collega. «Io non ci sto, questo è pazzo», è la replica, sempre via smartphone. Il «pazzo» a cui si fa riferimento nei messaggi è Carlo Angelo Mosca, primario facente funzione del pronto soccorso di Montichiari, nel Bresciano. È stato arrestato ieri dai Nas con l'accusa di omicidio volontario per aver somministrato Farmaci letali a pazienti affetti da Covid. Le vittime finora accertate sono due pazienti di 61 e 80 anni, entrambi colpiti dal virus. Erano ricoverati all'ospedale di Montichiari a marzo di un ...

