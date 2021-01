Farmaci letali a malati Covid, arrestato primario Carlo Mosca (Di martedì 26 gennaio 2021) Carlo Mosca, primario del pronto soccorso di Montichiari è stato arrestato per aver somministrato Farmaci letali a pazienti malati di Covid Accuse pesantissime per Carlo Mosca, primario dell’ospedale di Montichiari, in provincia di Brescia, arrestato e ora ai domiciliari. Il medico è indagato per omicidio volontario e falso in atto pubblico. Stando agli inquirenti, l’uomo, L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 26 gennaio 2021)del pronto soccorso di Montichiari è statoper aver somministratoa pazientidiAccuse pesantissime perdell’ospedale di Montichiari, in provincia di Brescia,e ora ai domiciliari. Il medico è indagato per omicidio volontario e falso in atto pubblico. Stando agli inquirenti, l’uomo, L'articolo Curiosauro.

